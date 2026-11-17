Команда Міжнародного валютного фонду, очолювана Ґевіном Ґреєм, провела обговорення з українською владою в межах місії з другого і третього переглядів чотирирічної Програми розширеного фінансування (EFF). Ґрей охарактеризував перемовини як продуктивні, йдеться в повідомленні на сайті МВФ від 16 листопада.

Перемовини триватимуть в онлайн-форматі й будуть спрямовані на досягнення угоди на рівні персоналу. За умови отримання гарантій фінансування перегляд винесуть на затвердження Виконавчої ради МВФ, що надасть Україні змогу отримати близько $1,6 млрд.

«Виконання програми покращилося, попри складнішу безпекову та економічну ситуацію. Наявні показники свідчать, що влада на шляху до виконання всіх кількісних критеріїв ефективності (QPC) станом на кінець вересня. Крім того, із шести структурних маяків, термін виконання яких настав до кінця жовтня, два виконано, ще два виконано із затримкою, а щодо двох інших, які стосуються незалежності енергетичного регулятора та змін до Податкового кодексу, зокрема реформування правил трансфертного ціноутворення та обмеження відсоткових витрат, триває робота з їх завершення», – зазначили в Фонді.

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Макроекономічна ситуація залишається надзвичайно невизначеною, оскільки очікується, що війна триватиме протягом усього наступного року, а атаки посилилися й дедалі частіше спрямовані на економічні активи, енергетику та іншу цивільну інфраструктуру. Національний банк України (НБУ) зберіг фінансову стабільність, продовжуючи спрямовувати значні зовнішні валютні надходження до державного сектору на покриття структурного дефіциту іноземної валюти в приватному секторі. Монетарна політика й надалі зосереджена на стримуванні інфляції та заякоренні очікувань в умовах відновлення інфляційного тиску через зовнішні та внутрішні шоки пропозиції. Прогноз зростання ВВП суттєво погіршено: наразі очікується -0,5% у 2026 році та -1,0% у 2027 році. Ризики залишаються суттєво зміщеними в бік погіршення.

У МВФ наголосили на важливості виваженого підходу до формування та виконання бюджету на 2027 рік. Скорочення тіньової економіки – важливий складник програми – залишається найсправедливішим і найефективнішим способом мобілізації необхідних доходів за одночасної підтримки економічного зростання.

«Вирівнювання умов конкуренції шляхом реформування спрощеної системи оподаткування залишається ключовим для досягнення цієї мети, і вкрай важливо, щоб влада виконала свої зобов’язання в цій сфері, зокрема для відкриття доступу до донорського фінансування та підтримки інвестицій. Влада також має бути готова реагувати в разі реалізації ризиків погіршення, зокрема запобігаючи перевищенню видатків, застосовуючи за потреби заходи з мобілізації доходів і щодо видатків, а також збільшуючи внутрішнє фінансування», – зазначили в МВФ.

Оскільки критично важливі видатки, зокрема на оборону та відбудову, залишатимуться високими в середньостроковій перспективі, пропозиції щодо подальшого збільшення необоронних видатків мають узгоджуватися з реаліями обмежених обсягів фінансування та необхідністю відновити фіскальну й боргову стійкість. Влада має ретельно обмежувати нові ініціативи щодо видатків лише програмами, які забезпечують значну економічну та соціальну віддачу, щоб спрямовувати ресурси на найпріоритетніші потреби. Будь-яка реформа пенсійної системи не повинна призводити до збільшення дефіциту сектору загального державного управління та має враховувати обмеження фіскальної й боргової стійкості.

«Незалежність НБУ із закріпленими в законі запобіжниками залишається ключовою опорою для збереження макрофінансової стабільності», – наголосили в МВФ на тлі заяв голови регулятора про тиск на нього з метою дострокового припинення повноважень.

Обмінний курс має залишатися гнучким, щоб виконувати роль амортизатора шоків і зберігати резерви. Підхід до валютної лібералізації, що ґрунтується на виконанні умов, слід регулярно переглядати, щоб забезпечити його узгодженість із загальним поєднанням монетарної та курсової політики. З огляду на вищу інфляцію та довшу війну, досягти цілі НБУ з інфляції на рівні 5% буде складніше. НБУ має й надалі дотримуватися Основних засад грошово-кредитної політики, щоб досягти цілі з інфляції в межах трирічного горизонту політики.

Енергетичний сектор і далі перебуває під надзвичайним тиском, оскільки втрати генерації та передачі електроенергії зростають, а війна ускладнює ремонтні роботи. Задоволення короткострокових потреб сектору – разом із підготовкою до лібералізації ринку та реформи спеціальних обов’язків (ПСО) є життєво важливими для середньострокової енергетичної безпеки України. Реформі з лібералізації ринку має передувати запровадження належного соціального захисту вразливих домогосподарств.

Реформи у сфері врядування та боротьби з корупцією залишаються критично важливими для зміцнення довіри суспільства та інвесторів, а також для просування України на шляху до вступу в ЄС. Попри прогрес, досягнутий після першого перегляду, впровадження реформ потрібно прискорити, зосередившись на збереженні незалежності та ефективності антикорупційних інституцій, а також на посиленні механізмів запобігання корупції та підзвітності. Слід продовжувати зусилля з просування реформ корпоративного управління державних підприємств і підвищення прозорості звітності.

Банківський сектор залишається ліквідним, добре капіталізованим і прибутковим, однак вразливим до зростаючих ризиків.