Ціни на нафту знизилися на тлі прогнозів, що пропозиція на світовому ринку перевищить попит. Відновлення експорту з Близького Сходу наразі переважує побоювання через атаки на танкери та напруженість у регіоні.

Про це пише Reuters.

17 листопада ф’ючерси на Brent подешевшали на 82 центи – до 91,62 долара за барель. Американська нафта WTI втратила 83 центи й коштувала 84,89 долара.

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Міжнародне енергетичне агентство минулої п’ятниці спрогнозувало, що у четвертому кварталі цього року світовий ринок нафти повернеться до профіциту. За оцінкою агентства, експорт із Близького Сходу відновлюється швидше, ніж зростає світовий попит.

"Ринок дедалі більше приймає те, що пропозиція нарешті наздогнала попит і тепер може його перевищити. Саме ця зміна балансу тисне на ціни", – сказав головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Водночас ризики для постачання залишаються. Іранські атаки на американські бази в Бахрейні тривають, а рух суден через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів експорту нафти – залишається порушеним. За даними аналітиків ANZ, пропускна спроможність протоки становить лише 49% від рівня до війни.

Нинішні обсяги постачання складно підтримувати в довгостроковій перспективі: дедалі більша частина нафти має йти альтернативними маршрутами, вразливими до атак і логістичних обмежень.

Тим часом запаси нафти у стратегічному резерві США минулого тижня скоротилися до 276,4 млн барелів – найнижчого рівня із серпня 1982 року. Скорочення пов’язане, зокрема, з домовленістю США вивільнити з резерву 172 млн барелів.