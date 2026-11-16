Компоненти зі станцій, виведених з експлуатації, передали одному з енергетичних підприємств області для підтримки тепло- та електропостачання.

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На одному з обʼєктів енергетичних об’єктів Чернігівщини

Харківська область отримала чотири вантажі енергетичного обладнання із Латвії загальною вагою понад 64,5 тонни. Допомогу передала латвійська компанія Latvenergo AS.

Про це повідомили у Міненергетики України.

Обладнання вже доставили на одне з енергетичних підприємств регіону. Серед переданого — компоненти зі станцій, виведених з експлуатації. Їх планують використовувати для підвищення надійності тепло- та електропостачання.

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Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль подякував прем’єр-міністру Латвії Андрісу Кулбергсу та латвійським партнерам за підтримку української енергетики.

"Для українських регіонів, які постійно потерпають від російських атак, кожна одиниця обладнання має важливе значення. Це можливість наших енергетиків відновлювати пошкоджені потужності, підтримувати роботу енергетичних об’єктів і забезпечувати людей теплом та електроенергією", – зазначив він.

За даними міністерства, із 2022 року через хаби Міненерго підприємствам Харківської області передали загалом 2485,5 тонни гуманітарної допомоги. Із них 646,2 тонни надійшли від початку 2026 року.

Серед переданого обладнання – генератори, акумулятори, системи накопичення електроенергії, трансформатори, насоси, кабелі, сонячні панелі, автотранспорт і спеціальна техніка.