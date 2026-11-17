За словами виконавчого директора компанії, лазери під час тестування на фронті демонструють високу ефективність

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Українська компанія UFORCE випробовує на передовій бойові лазерні установки для боротьби з безпілотниками. Про це в інтерв’ю «Мілітарному» розповів виконавчий директор UFORCE Олег Рогинський.

За його словами, лазери вже здатні знищувати безпілотники, а підтверджений досвід успішного бойового застосування таких систем мають лише США, Ізраїль та Україна.

Однією з головних переваг цієї технології Рогинський називає значну різницю між вартістю атаки та витратами на її відбиття. Водночас точні технічні характеристики розробок компанія поки не розкриває.

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UFORCE розглядає два варіанти застосування лазерних установок: стаціонарні системи для захисту об’єктів у тилу та мобільні комплекси для використання поблизу лінії фронту. За словами Рогинського, застосування такої зброї потребує врахування не лише характеристик цілі, а й умов навколишнього середовища та безпеки повітряного простору.

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Частину із залучених $700 млн інвестицій UFORCE планує спрямувати на прискорення розробки бойових лазерних систем. У цьому напрямі компанія співпрацює з розробником Sunray.

Компанія також шукає вузькопрофільних фахівців, оскільки в Україні історично не сформувалася тривала наукова та виробнича школа у сфері лазерних технологій, а значна частина інженерів нині перебуває на фронті. Для розробки систем UFORCE поєднує досвід українських фахівців, які оперативно адаптують технології до потреб військових, із експертизою західних інженерів, наукових інститутів і виробництв, зокрема рівня «Формули-1».

Нагадаємо, CEO UFORCE Олег Рогинський розповів, що компанія залучає до розробки дронів інженерів з команд «Формули-1».