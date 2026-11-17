Президент провів нараду з дипломатичною командою перед переговорами зі США і Європою.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із переговорною командою України, керівниками розвідки та Служби безпеки і Головнокомандувачем ЗСУ. На ній визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня – з європейськими та американськими партнерами, а також - із росіянами.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

"Готуємо обмін військовополонених: це була одна з найважливіших домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі", – наголосив президент.

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Зеленський також розповів про п'ять основних напрацювань дипломатичної команди напередодні перемовин.

Перше: Україна передасть Американській стороні пропозиції щодо обміну і готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації американської команди з ними.

Друге: обговорили параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються в Росії. Деякі з них – ще з часу до повномасштабної війни.

Третє: президент заслухав доповідь щодо гуманітарної операції в Олешках і надання допомоги нашим громадянам, які були евакуйовані на підконтрольну територію. Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції.

Четверте: Америка погодила з Москвою розширення тристороннього формату перемовин і включення європейських представників, зокрема Е5 – Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО. Україна комунікує з усіма нашими партнерами в Європі.

Пʼяте: визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку. Зеленський зазначив, що затвердив завдання команді на наступні тижні.