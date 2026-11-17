Під час зустрічі у Брюсселі міністр оборони України Євгеній Хмара та його фінський колега Антті Гяккянен підписали меморандум про спільне виробництво оборонної продукції у Фінляндії. Про це повідомили у Міноборони України.

Меморандум створює основу для виробництва українських оборонних систем у Фінляндії, передачі технологій та розвитку спільних оборонних рішень. Документ також передбачає поглиблення співпраці між оборонними промисловостями двох країн та створює можливості для спільних досліджень і розробок.

Під час активних бойових дій більша частина продукції, виробленої в межах такої співпраці, пріоритетно спрямовуватиметься на потреби оборони України, зазначили у Міноборони.

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Меморандум також передбачає розвиток спільних досліджень і розробок нових оборонних систем, а також сприяння інвестиціям у підприємства ОПК обох країн. Фінська сторона допомагатиме налагоджувати співпрацю між компаніями та супроводжувати необхідні для спільного виробництва дозвільні процедури.

Для координації співпраці сторони планують створити спільну керівну раду, яка визначатиме пріоритети, розглядатиме нові проєкти та сприятиме передачі технологій і запуску спільних виробництв.

Під час зустрічі також обговорили подальше посилення української ППО напередодні зими.

Нагадаємо, нещодавно Україна та Фінляндія домовилися про новий пакет оборонно-промислової співпраці на суму близько €300 млн. Із них €200 млн виділять в межах ініціативи Drone Deal, ще €100 млн — за програмою Build with Ukraine.