Тоді загинули 13 осіб, серед них були діти.

СБУ і прокуратура заочно повідомили про підозру російському віцеадміралу Аркадію Романову, який навів «Калібри» по багатоповерхівці у Києві в липні 2024 року.

Як ідеться на сайті Служби безпеки, 8 липня 2024 року посадовець брав участь в організації удару крилатими ракетами типу 3М-14 «Калібр» по багатоквартирному будинку у Києві.

Унаслідок ворожої атаки було повністю зруйновано частину житлової будівлі. Тоді загинули 13 осіб, п’ятеро з яких – діти.

«За матеріалами справи, рішення на обстріл багатоповерхівки прийняв командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Сергій Пінчук. Нагадаємо, що у жовтні цього року Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру у вчиненні воєнного злочину. Під час досудового розслідування було встановлено, що його підлеглий – Романов – спланував та організував виконання злочинного наказу на вогневе ураження цивільного об’єкта», - заявила спецслужба.

Тоді росіяни використали 10 ракет, запуск яких здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» і підводного човна Б-268 «Великий Новгород» в акваторії Чорного моря.

Романова звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.