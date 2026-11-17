Але поки що лише в напрямку з лівого на правий берег.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Після одного з ударів по Південному мосту

У Києві частково відновлять рух Південним мостом, вкотре ураженим під час нічної атаки 17 листопада. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За результатами обстеження конструкцій споруди фахівці ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури» надали висновок щодо можливості відновлення тимчасового руху автомобільним проїздом у напрямку з лівого на правий берег Києва. Проїхати можна буде громадському транспорту загальною масою до 18 тонн та автомобілям до 10 тонн включно.

«Рух же з правого на лівий берег залишається закритим через пошкодження тієї частини мосту», – сказав Кличко.

Реклама

Фахівці опрацьовують матеріали обстеження і виконують необхідні розрахунки для оцінки технічного стану та несної здатності пошкоджених конструкцій.

Фахівці КП «Київавтошляхміст» продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки та відновлення пошкоджених мостових конструкцій.

Вночі 17 листопада Росія атакувала Північний та Південний мости балістичними ракетами. Рух на обох перекрили. По Південному ворог випустив чотири ракети, по Північному – три.