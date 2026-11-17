Kyiv City Express збільшить кількість рейсів на маршрутах між станціями Почайна, Дарниця та Видубичі. Додаткові поїзди мають допомогти пасажирам перетинати місто в години пік і діставатися до станцій синьої та зеленої гілок метро.
Про це повідомили у телеграм-каналі Kyiv City Express.
Увечері 17 листопада запустять вісім додаткових рейсів. Поїзд Д10 вирушить зі станції Почайна о 16:59 за маршрутом через Дарницю до Видубичів, а Д09 зі станції Видубичі о 17:00 поїде через Почайну до Дарниці.
З 18 до 20 листопада, крім 96 рейсів на повному кільці, курсуватимуть ще 16 поїздів: вісім у ранкові та вісім у вечірні години пік. Розклад додаткових рейсів Kyiv City Express опублікував на сайті та у телеграм-каналі.
- Після нічних ударів 17 листопада по Північному та Південному мостах у Києві фахівці Національного інституту розвитку інфраструктури розпочали обстеження пошкоджених конструкцій. За результатами перевірки міські служби мають підготувати план робіт і визначити, коли та за яких умов можна буде безпечно відновити рух, повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник.