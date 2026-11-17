Додаткові поїзди мають допомогти пасажирам перетинати місто в години пік і діставатися до станцій синьої та зеленої гілок метро.

Kyiv City Express збільшить кількість рейсів на маршрутах між станціями Почайна, Дарниця та Видубичі. Додаткові поїзди мають допомогти пасажирам перетинати місто в години пік і діставатися до станцій синьої та зеленої гілок метро.

Про це повідомили у телеграм-каналі Kyiv City Express.

Увечері 17 листопада запустять вісім додаткових рейсів. Поїзд Д10 вирушить зі станції Почайна о 16:59 за маршрутом через Дарницю до Видубичів, а Д09 зі станції Видубичі о 17:00 поїде через Почайну до Дарниці.

З 18 до 20 листопада, крім 96 рейсів на повному кільці, курсуватимуть ще 16 поїздів: вісім у ранкові та вісім у вечірні години пік. Розклад додаткових рейсів Kyiv City Express опублікував на сайті та у телеграм-каналі.