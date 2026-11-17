Угорський перевізник MÁV на два дні обмежив рух поїздів свого формування за маршрутом Будапешт – Мукачево. 17 і 18 листопада два їхні рейси прямуватимуть лише до Чопа.
Про це повідомила Укрзалізниця.
Пасажирам організують пересадку на приміські поїзди Укрзалізниці, щоб вони могли дістатися до Мукачева і повернутися назад.
Мадяр заявив про удар біля вокзалу, Укрзалізниця заперечила
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пояснив рішення російськими атаками на Закарпаття. За його словами, російський дрон упав за 300 метрів від вокзалу Мукачева, а угорський екіпаж поїзда евакуювали.
Водночас Укрзалізниця уточнила, що удару по залізничній інфраструктурі не було, а працівники залізниці не постраждали.
"Це безпекове рішення пов’язане із сьогоднішньою атакою Росії на одне з підприємств Мукачева. Залізнична інфраструктура не була під ворожою атакою", – зазначили в компанії.
Нічний поїзд Укрзалізниці за маршрутом Будапешт – Мукачево – Київ продовжить курсувати без змін. Українська та угорська сторони обговорюють відновлення руху поїздів MÁV до Мукачева.
- Вранці 17 листопада російські безпілотники атакували Закарпаття. За даними голови ОВА Мирослава Білецького, в області зафіксували три дрони Shahed: один влучив у Мукачівській громаді, ще два придушили засобами РЕБ. Повітряна тривога тривала майже три години. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило.