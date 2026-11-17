Два рейси протягом 17 та 18 листопада прямуватимуть лише до Чопа.

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Угорський перевізник MÁV на два дні обмежив рух поїздів свого формування за маршрутом Будапешт – Мукачево. 17 і 18 листопада два їхні рейси прямуватимуть лише до Чопа.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Пасажирам організують пересадку на приміські поїзди Укрзалізниці, щоб вони могли дістатися до Мукачева і повернутися назад.

Мадяр заявив про удар біля вокзалу, Укрзалізниця заперечила

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пояснив рішення російськими атаками на Закарпаття. За його словами, російський дрон упав за 300 метрів від вокзалу Мукачева, а угорський екіпаж поїзда евакуювали.

Водночас Укрзалізниця уточнила, що удару по залізничній інфраструктурі не було, а працівники залізниці не постраждали.

"Це безпекове рішення пов’язане із сьогоднішньою атакою Росії на одне з підприємств Мукачева. Залізнична інфраструктура не була під ворожою атакою", – зазначили в компанії.

Нічний поїзд Укрзалізниці за маршрутом Будапешт – Мукачево – Київ продовжить курсувати без змін. Українська та угорська сторони обговорюють відновлення руху поїздів MÁV до Мукачева.