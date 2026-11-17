Новий парламент Сербії зібрався вперше після того, як на виборах у жовтні переміг рух "Студентський список" , повідомляють Euronews.

Перемога стала підсумком майже дворічних протестів, спричинених обвалом навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад у 2024 році. Катастрофа забрала життя 16 людей. На думку багатьох, її спричинила корупція. Протести стали наймасштабнішими у країні з часів падіння режиму Слободана Мілошевича у 2000 році.

Успіх студентів поклав край 14-річному правлінню правої партії Александара Вучича.

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Перше засідання парламенту, під час якого 140 кандидатів від руху офіційно отримали депутатські мандати, формально закріплює парламентську більшість "Cтудентського списку" та стає першим кроком до формування уряду.

“Студентський список” отримав 140 місць у парламенті, що налічує 250 депутатів, – цього достатньо для самостійного формування уряду. Водночас коаліція Вучича здобула 103 місця. Решта сім місць дісталися партіям національних меншин.

Біля будівлі парламенту зібралися протестувальники, щоб привітати нових народних обранців. Поява кандидатів від “Сербської прогресивної партії” (SNS), очолюваної Вучичем, супроводжувалася вигуками несхвалення та освистуванням. Коли одна з представниць SNS піднімалася сходами до входу в парламент, жінка з натовпу вилила їй на голову йогурт.

Більшість кандидатів, яких підтримують студенти, – це новачки в політиці, що прийшли зі сфери освіти або мистецтва.

“Ми дуже серйозно готуємося до того, що нас чекає: вивчаємо закони, парламентські процедури та обов’язки народних депутатів”, – розповіла на початку цього місяця інформаційному агентству AFP Мір’яна Ніколич, одна з провідних кандидаток від “Студентського списку”.

Фото: EPA/UPG Депутати від "Студентського списку" прибувають до сербського парламенту

Після формування парламенту нова більшість матиме 90 днів, щоб назвати кандидатуру прем’єр-міністра, представити свою програму та сформувати уряд.

Політична сила пообіцяла провести масштабні реформи, зокрема покращити систему охорони здоров’я, розвивати сферу освіти та подвоїти оборонний бюджет.

“Також доведеться знайти баланс між історично тісними зв’язками країни з Росією та її давньою метою – вступом до Європейського Союзу, а також врегулювати відносини з Косовом – колишньою провінцією, чию декларацію незалежності 2008 року Белград не визнає”, – пише видання.

Обрання спікера парламенту також призведе до появи нового виконувача обов’язків президента. Цю посаду обіймав спікер відтоді, як у вересні Вучич достроково припинив свій другий президентський термін, щоб балотуватися на посаду прем’єр-міністра.