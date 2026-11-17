Він може переробляти близько 6 млн тонн нафти і 4 млн тонн газового конденсату на рік.

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У ніч на 17 листопада підрозділи Deep Strike Сил спецперацій уразили «Газпром нафтохім Салават», який розташований у місті Салават (республіка Башкортостан).

Про це ідеться на телеграм-каналі ССО.

«Газпром нафтохім Салават» може переробляти близько 6 млн тонн нафти і 4 млн тонн газового конденсату на рік. Завод виробляє понад 150 найменувань продукції, серед яких - автомобільні бензини, дизпаливо, мазути, дорожні бітуми, сірка, аміак, карбамід, стирол і поліетилен тощо. Все це також йде на забезпечення російської агресії проти України.

У ССО зазначили, що їхні дрони подолали до підприємства близько 1500 км.