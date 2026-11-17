У ніч на 17 листопада підрозділи Deep Strike Сил спецперацій уразили «Газпром нафтохім Салават», який розташований у місті Салават (республіка Башкортостан).
Про це ідеться на телеграм-каналі ССО.
«Газпром нафтохім Салават» може переробляти близько 6 млн тонн нафти і 4 млн тонн газового конденсату на рік. Завод виробляє понад 150 найменувань продукції, серед яких - автомобільні бензини, дизпаливо, мазути, дорожні бітуми, сірка, аміак, карбамід, стирол і поліетилен тощо. Все це також йде на забезпечення російської агресії проти України.
У ССО зазначили, що їхні дрони подолали до підприємства близько 1500 км.
- Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що понад 55% російських нафтопереробних спроможностей вдалося зупинити завдяки українським далекобійним санкціям.
- Серед останніх масштабних уражень - у ніч на 11 листопада Служба безпеки спільно з іншими складовими Сил оборони уразила портову, нафтову та транспортну інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також під час спецоперації уразили малий ракетний корабель "Буян-М".
- За попередньою інформацією, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влучили в інфраструктурні об’єкти термінала "Новатек-Усть-Луга". Там були пошкоджені кілька резервуарів об'ємом по 30 тисяч тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.