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У Кемеровській області Росії впав літак.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Губернатор Кемеровської області Ілля Середюк також повідомив, що поблизу села Ягуново сталася "авіаційна подія", на місці працюють рятувальні служби.

Російські пропагандисти із посиланням на джерела повідомляють, що впав військовий літак Ан-12. Унаслідок катастрофи загинув увесь екіпаж.

Літак Ан-12 використовують у Повітряно-космічних силах та морській авіації для перевезення особового складу, вантажів і техніки на середні відстані.