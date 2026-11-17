Ввечері, 17 листопада, росіяни атакували Київщину дронами. Постраждали двоє людей. Наслідки атаки зафіксували у Броварському та Бориспільському районах.
Про це повідомили в Київській ОВА.
У Броварському районі внаслідок атаки поранені двоє жінок. У 32-річної жінки осколкові поранення обличчя, у 57-річної — забій правого стегна.
Пошкоджено приватні житлові будинки, автомобіль та приміщення танцювального залу. В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
У Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок та гараж. У будинку вибито вікна пошкоджені двері та паркан.
На місцях працюють відповідні служби.
- Росіяни вдарили по енергообʼєкту в Бориспільському районі Київщини. Енергетики очікують на дозвіл від ДСНС та військових розпочати огляд обладнання.