Пошкоджено спецтехніку, люди не постраждали.

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У Запоріжжі російські дрони кілька разів атакували бригаду енергетиків, яка виконувала відновлювальні роботи та лагодила пошкоджену повітряну лінію електропередачі.

Про це повідомила пресслужба Запоріжжяобленерго.

"Під час аварійно-відновлювальних робіт ворог атакував одну з бригад «Запоріжжяобленего». Пошкоджено спецтехніку, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вже третю добу фактично безперервно запорізькі енергетики працюють над стабілізацією ситуації в енергосистемі регіону після російських обстрілів. Від самого ранку тривають роботи з усунення масового знеструмлення в Запоріжжі та Запорізькій області.

Під час відновлювальних робіт бригаду лбленерго, що лагодила повітряну лінію електропередачі, кілька разів росіяни атакували безпілотниками.

"Енергетики дивом не постраждали – встигли відбігти на більш-менш безпечну відстань від епіцентру атаки. Спецтехніка – автопідйомник – зазнала пошкоджень - потрощені вікна, двері та внутрішня обшивка... Попри все, аварійно-відновлювальні роботи по всьому місту тривають, маємо повернути запоріжцям світло", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 листопада росіяни обстріляли Запоріжжя. Після цього в місті почалися перебої зі світлом.