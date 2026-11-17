Пісторіус закликав партнерів посилити санкції і закрити лазівки для їх обходу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія з настанням морозів може посилити повітряні атаки по Києву, Одесі та інших великих містах України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи.

Про це він сказав під час 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Пісторіуса, Москва, ймовірно, знову використає зиму як зброю і, щойно температура опуститься нижче нуля, наростить інтенсивність обстрілів для завдання максимальної шкоди. Німецький міністр наголосив, що якщо Росії це вдасться, наслідки будуть катастрофічними як для України, так і для всієї Європи, тож союзники повинні не допустити терору мирного населення.

Він закликав партнерів діяти рішуче: посилити санкції, закрити лазівки для їх обходу, подвоїти дипломатичні зусилля і передусім нарощувати військову підтримку Києва.

Пісторіус запевнив, що Німеччина бере на себе ініціативу й надалі допомагатиме зміцнювати українську протиповітряну оборону та здатність утримувати лінію фронту. Зокрема, Берлін разом із Данією, Норвегією, Швецією та іншими партнерами використовує механізм PURL для фінансування закупівель критично важливих систем ППО у США.

Водночас очільник німецького оборонного відомства підкреслив, що допомога Україні вже давно перестала бути «грою в одні ворота». Він зазначив, що бойовий досвід ЗСУ й інновації української оборонної промисловості зміцнюють безпеку самої Німеччини, а спільна розробка й виробництво оборонної техніки приносять значну користь обом державам.