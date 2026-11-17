Зранку 17 листопада рятувальники у Литві отримали повідомлення про задимлення в одному з блоків Ігналінської атомної електростанції.

Представниця Департаменту пожежної безпеки та порятунку повідомила, що на місце події виїжджали чотири автоцистерни, пише Delfi. За її словами, рятувальники провели огляд і шукали осередок займання, а за попередньою інформацією, вогонь виник у складському приміщенні.

Про інцидент також поінформувала компанія Altra. Там уточнили, що дим помітили у першому блоці АЕС, після чого працівники оперативно викликали пожежників-рятувальників. Фахівці встановили джерело задимлення, локалізували вогонь і повністю ліквідували пожежу за дві години.

Загоряння сталося у складському приміщенні, внаслідок події ніхто не постраждав, а радіаційної небезпеки немає. Роботи з виведення Ігналінської АЕС з експлуатації тимчасово призупинили лише на ділянці витяжки повітря, тоді як усі інші процеси тривають у звичному режимі. Про подію вже сповістили Державну інспекцію з безпеки атомної енергетики, наразі триває розслідування.