Фірму підозрюють у порушенні правил експортного контролю США через сприяння постачанню чипів технологічного гіганта Nvidia до Китаю.

Сполучені Штати підтвердили, що проводять розслідування щодо сінгапурської комп'ютерної компанії “Megaspeed”. Її підозрюють у порушенні правил експортного контролю США через сприяння постачанню чипів технологічного гіганта Nvidia до Китаю, повідомляє BBC.

У спільній заяві Міністерство юстиції та Міністерство торгівлі США повідомили, що розслідують діяльність “Megaspeed” із 2024 року. Перевірялося, чи могли високопродуктивні чипи для штучного інтелекту потрапити до Китаю попри експортні обмеження США.

Занепокоєння посилилося останніми тижнями, коли засновник Nvidia Дженсен Хуанг зізнався у позашлюбному зв'язку – ймовірно, з колишньою керівницею “Megaspeed” Еліс Хуан. Влада США підозрює її у шпигунстві на користь Пекіна, що в Китаї заперечують.

Реклама

Минулого тижня Дженсен Хуанг пішов у відставку з посади генерального директора після того, як стало відомо про два його позашлюбні романи.

“Megaspeed” є найбільшим покупцем чипів Nvidia у Південно-Східній Азії. У неділю сінгапурська фірма заявила, що розпочала внутрішнє розслідування своєї діяльності.

Розслідування 2025 року

Зазначимо, у травні 2025 року слідчі американського Міністерства торгівлі витребували в компанії Nvidia документацію, що стосувалася “прямих або непрямих продажів компанії Megaspeed”. У червні 2025 року Nvidia внесла “Megaspeed” до свого списку компаній, яким заборонено здійснювати продажі.

Того ж місяця агенти Бюро промисловості та безпеки спільно з правоохоронними органами Сінгапуру провели перевірку безпосередньо в офісі “Megaspeed”, а також допитали Еліс Хуан, яка на той момент обіймала посаду виконавчого директора.

Після цього Міністерство юстиції взяло на себе провідну роль у кримінальному розслідуванні діяльності “Megaspeed”.

Напруженість в американському уряді через Nvidia

Скандал навколо Nvidia спричинив напруженість у відносинах між Міністерством фінансів та Міністерством торгівлі США через постачання високотехнологічних чипів "Megaspeed".

У п’ятницю міністр фінансів Скотт Бессент поклав відповідальність на Міністерство торгівлі США, яке очолює Говард Лутнік, за неналежний контроль над експортом цих чипів. Лутніка викликали для надання свідчень перед банківським комітетом Сенату у грудні. Обговорюватиметься роль його відомства в тому, що компанія Nvidia отримала дозвіл на експорт своїх передових чипів.

Хоча Сінгапур не забороняє передачу сучасних чипів для штучного інтелекту закордонним компаніям, такі дії можуть порушувати правила експортного контролю США.

Хуанг погодився дати свідчення в Конгресі – зокрема, перед спеціальним комітетом Палати представників з питань Китаю, щоб обговорити, чи було завдано шкоди національній безпеці США внаслідок цієї ситуації.