Серед травмованих є громадяни України, Словаччини, РФ, Нігерії та Болгарії.

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У Празі біля залізничного вокзалу внаслідок лобового зіткнення двох потягів постраждали 46 осіб, з них четверо важкопоранені. Серед постраждалих також - двоє машиністів.

Про це повідомляється на сайті Чеського телебачення.

"Ми зафіксували кількох важкопоранених, у яких існувала загроза зупинки основних життєвих функцій", – повідомив вранці речник рятувальників Карел Кірс.

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12 осіб отримали поранення середньої тяжкості, а 13 – легкі. Серед постраждалих є громадяни України, Словаччини, Росії, Нігерії та Болгарії.

За словами міністра транспорту Чехії Івана Беднаріка, причиною аварії став проїзд одного з поїздів на сигнал, який забороняв йому рух.

"Я не буду робити передчасних висновків, чи це була технічна несправність, чи людський фактор, але поки що виглядає так, що один поїзд проїхав на червоне світло", – зазначив міністр.

"Чеські залізниці" оголосили, що виплатять пасажирам обох поїздів компенсацію за отримані травми та матеріальні збитки.