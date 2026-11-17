У Міністерстві захисту громадян Греції в Афінах евакуювали перший поверх. Поштою до відомства надійшов підозрілий конверт.
Про це пише грецьке видання eKathimerini.
За попередніми даними, відправник може перебувати за кордоном. Як отримувача вказали лише адресу міністерства. До будівлі надіслали карети швидкої допомоги та пожежні бригади. Їх викликали за протоколом, як запобіжний захід.
Інших подробиць поки не повідомляли.
- 12 листопада в Італії 3778 шкіл отримали електронні листи з погрозами про замінування. Влада евакуювала 77 навчальних закладів, а в 36 із них заняття відновили того ж ранку. Уряд заявив, що рекомендації для місцевої влади та керівників шкіл допомогли зменшити кількість евакуацій.
- Напередодні в Італії евакуювали понад 300 шкіл через подібні повідомлення. Аналогічні погрози надходили навчальним закладам Ірландії та Великої Британії.