До будівлі надіслали карети швидкої допомоги та пожежні бригади.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Міністерстві захисту громадян Греції в Афінах евакуювали перший поверх. Поштою до відомства надійшов підозрілий конверт.

Про це пише грецьке видання eKathimerini.

За попередніми даними, відправник може перебувати за кордоном. Як отримувача вказали лише адресу міністерства. До будівлі надіслали карети швидкої допомоги та пожежні бригади. Їх викликали за протоколом, як запобіжний захід.

Інших подробиць поки не повідомляли.