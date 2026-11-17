Український письменник, журналіст, колишній цивільний полонений та ексвійськовослужбовець Станіслав Асєєв став лауреатом чеської «Нагороди Пам'яті народів» у 2026 році. Про це повідомляє Суспільне Донбас із посиланням на менеджерку з розвитку Post Bellum — Ukraine Іриуа Мартиненко.

Церемонія вручення «Нагороди Пам'яті народів» відбудеться сьогодні, 17 листопада, у Національному театрі в Празі.

У 2014 році Станіслав Асєєв залишився в окупованому Донецьку, звідки під псевдонімом писав репортажі для українських медіа. У 2017 році його затримали російські окупанти. Майже два з половиною роки він провів у полоні, зокрема в катівні «Ізоляція». Після звільнення з полону написав книжку «Світлий шлях» про пережите, а під час повномасштабного вторгнення долучився до Збройних сил України.

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Після початку пономасштабного вторгнення створив фонд «Ініціатива Справедливості», що займається пошуком російських воєнних злочинців та збором інформації про них. Звільнившись із ЗСУ, продовжив займатись фондом та письменницькою діяльністю.

«Нагорода Пам'яті народів» — відзнака, заснована чеською громадською організацією Post Bellum у співпраці із суспільними мовниками. Її щороку присуджують людям, чиї життєві історії є прикладом мужності, захисту свободи, людської гідності та протистояння тоталітарним режимам.

Історії лавреатів зберігають у міжнародному усноісторичному архіві «Пам'ять народів» (Memory of Nations).

Серед українських лавреатів попередніх років — дисидент і правозахисник Мирослав Маринович, священник і капелан Василь Вирозуб, колишня політична ув'язнена Ольга Гейко та волонтерка з Краматорська Надія Калінченкова.