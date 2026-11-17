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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив золоту медаль імені Анни Київської президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні у Брюсселі вперше в історії Верховної Ради України вручив золоту медаль імені Анни Київської. Її першою лауреаткою стала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола – великий і щирий друг України", – написав Стефанчук.

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Фото: facebook.com/stefanchuk.official Руслан Стефанчук і Роберта Мецола

Стефанчук зазначив, що відтепер щороку цією медаллю відзначатиуть "найвідданіших друзів і партнерів нашої держави".

"Вона є символом вдячності Українського народу тим, хто у найскладніші часи залишається поруч із нами не лише словами, а й конкретними діями", - додав він.