Великобританія виділяє Україні пакет протиповітряної оборони на 240 млн фунтів стерлінгів.

Про це ідеться на сайті британського уряду за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

Новий пакет допомоги включає понад тисячу ракет малої дальності, пускові установки і більш ніж десяток радіолокаційних станцій. За даними британського уряду, ці ракети вже довели свою ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками типу «Шахед», якими Росія атакує українські міста й інфраструктуру.

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Постачання озброєння розпочнеться із середини грудня і доповнить 400 зенітних ракет, які Лондон уже передав Києву напередодні зими. У пакет увійдуть ракети виробництва Thales Belfast, а також радари, які уряд закупив у Британії та Європі.

Ці 240 млн фунтів є частиною зимової допомоги обсягом 500 млн фунтів, яку британський уряд заклав у бюджет для закриття нагальних потреб української ППО на додачу до ширших зобов'язань на суму 10 млрд фунтів.

Решту заходів у межах зимового пакета прем'єр-міністр Великої Британії представить у четвер на зустрічі «Коаліції охочих».

Крім того, Британія, Швеція та Україна підписали Лист про наміри, який закріплює зобов'язання передати Україні шведські винищувачі Gripen разом із комплексом озброєння. Раніше цього року Лондон оголосив про інвестиції у розмірі 300 млн євро для сприяння постачанню цих літаків. Британські компанії виготовляють понад 30% компонентів для кожного винищувача Gripen, зокрема радари та шасі.

Також на сайті британського уряду ідеться, що країна разом із Францією проводить у Польщі перші великі навчання Багатонаціональних сил для України під назвою Exercise Koalicja. Військові відпрацьовують переміщення, захист і забезпечення підрозділів, які допомагатимуть відновлювати ЗСУ після завершення бойових дій.