Наразі рух громадського та спеціального транспорту організовано крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках.

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У Києві частково відновлюють рух громадського транспорту Північним мостом.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він розповів, що за результатами обстеження конструкцій фахівці надали рекомендації щодо можливості часткового відновлення руху, з урахуванням наявних пошкоджень.

Наразі рух громадського та спеціального транспорту організовано крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Для цього смуги руху змістили ближче до тротуарної частини, демонтувавши бар’єрну огорожу та частково використавши тротуар.

"Таке рішення дозволяє частково відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра з урахуванням наявних пошкоджень мосту. Водночас рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту мостом повністю заборонений", - зазначив Кличко.

Він додав, що фахівці проведуть детальне інструментальне обстеження для підготовки відновлювальних робіт.