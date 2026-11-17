Україна передала всім державам-учасницям Конвенції про заборону хімічної зброї результати національного розслідування щодо застосування російськими військовими хімічного засобу боротьби із заворушеннями CS поблизу Іллінки на Дніпропетровщині 20 вересня 2024 року.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Дві незалежні лабораторії, які визначила Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), підтвердили наявність цієї речовини. Українські фахівці встановили обставини атаки, причетність військових РФ та походження боєприпасу. Зокрема, розслідування виявило, що такі гранати промислово виготовляють на підприємстві російського державного оборонно-промислового комплексу, передають до військового арсеналу, а звідти постачають підрозділам на фронт. Наразі слідство триває.

Загалом Україна задокументувала понад 14 тисяч випадків, коли Росія застосовувала спеціальні боєприпаси з небезпечними хімічними речовинами проти Сил безпеки та оборони. МЗС наголосило, що це прямо порушує Конвенцію, яка забороняє використовувати засоби боротьби із заворушеннями як метод ведення війни. Розслідування українська сторона провела за експертної підтримки Технічного секретаріату ОЗХЗ, який підтвердив відповідність процедур стандартам організації.

У зв'язку з цим МЗС України закликає Організацію і держави-учасниці створити дієвий механізм для встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності, включно з організаторами виробництва та постачання. Також відомство закликає продовжувати міжнародну ізоляцію Росії в межах організації та не допускати її повернення до Виконавчої ради ОЗХЗ.