Це на 95% більше ніж у жовтні 2025 року.

За жовтень 2026 року в Україні внаслідок російських атак загинуло щонайменше 372 цивільних, ще 1981 - дістали поранення. Це найвищий показник за жовтень з початку повномасштабного вторгнення та на 95% більше, ніж у жовтні 2025 року.

Про це йдеться у звіті ООН.

Російські атаки ракетами та безпілотниками є основною причиною жертв серед цивільного населення і становлять 55% від загальної кількості (177 загиблих; 1108 поранених). Зросла і кількість жертв від авіаційних бомбардувань, причому кількість загиблих цивільних осіб подвоїлася порівняно з вереснем.

Найбільша кількість загиблих та поранених зафіксована в Києві (25 загиблих; 174 поранених), Краматорську (29 загиблих; 124 поранених), Харкові (19 загиблих; 129 поранених), Запоріжжі (31 загиблий; 103 поранених) та Слов'янську (27 загиблих; 96 поранених).

Кількість жертв серед цивільного населення в Херсонській області, включаючи Херсон, у жовтні була меншою, ніж у попередні місяці. Це пов'язують з тимчасовим локальним припиненням вогню в районі Олешок.