За даними слідства, він віддав наказ про запуск 10 крилатих ракет.

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Наслідки атаки по Києву 8 липня 2024 року

Одному з керівників Чорноморського флоту РФ повідомили про підозру в причетності до ракетного удару по житловому будинку в Києві 8 липня 2024 року, внаслідок якого загинули 13 людей, серед них п’ятеро дітей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 57-річний уродженець Москви, начальник штабу - перший заступник командувача Чорноморського флоту Росії віддав наказ про запуск 10 крилатих ракет «Калібр» із фрегата «Адмірал Макаров» та підводного човна «Великий Новгород».

Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок на вулиці Сальського в Шевченківському районі столиці, повністю зруйнувавши четвертий під’їзд.

"Установлено, що російський віцеадмірал усвідомлював цивільний характер об’єкта, який перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, однак забезпечив виконання наказів вищого військово-політичного керівництва рф щодо ракетного удару", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Це вже друга підозра представнику вищого командування Чорноморського флоту РФ за цей ракетний удар.