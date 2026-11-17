Бойові дії на Донеччині, 139 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зіткнення поїздів у Празі. Яким запам’ятається 1728-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 139 боїв.

Найбільше атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку - 18.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 листопада – в новині.

Реклама

У ніч на 17 листопада підрозділи Deep Strike Сил спецперацій уразили «Газпром нафтохім Салават», розташований у місті Салават (республіка Башкортостан).

«Газпром нафтохім Салават» може переробляти близько 6 млн тонн нафти і 4 млн тонн газового конденсату на рік. Завод виробляє понад 150 найменувань продукції, серед яких - автомобільні бензини, дизпаливо, мазути, дорожні бітуми, сірка, аміак, карбамід, стирол і поліетилен тощо. Все це також йде на забезпечення російської агресії проти України.

У ССО зазначили, що їхні дрони подолали до підприємства близько 1500 км.

Росія вранці 17 листопада завдала удару по Мукачеву.

У регіоні зафіксували три безпілотники типу Shahed. Один із них влучив у Мукачівській громаді, ще два придушили засобами радіоелектронної боротьби,

Повітряна тривога в області тривала майже три години. За словами голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, інформації про руйнування та постраждалих не надходило.

Увечері 17 листопада росіяни вдарили дроном по місту Дніпро. Є постраждалі.

Ворожий дрон влучив по території міського парку. Двоє людей зазнали поранень.

Реклама

За жовтень 2026 року в Україні внаслідок російських атак загинуло щонайменше 372 цивільних, ще 1981 дістали поранення. Це найвищий показник за жовтень з початку повномасштабного вторгнення та на 95% більше, ніж у жовтні 2025 року, йдеться у звіті ООН.

Російські атаки ракетами та безпілотниками є основною причиною жертв серед цивільного населення і становлять 55% від загальної кількості (177 загиблих; 1108 поранених). Зросла і кількість жертв від авіаційних бомбардувань, причому кількість загиблих цивільних осіб подвоїлася порівняно з вереснем.

Найбільша кількість загиблих та поранених зафіксована в Києві (25 загиблих; 174 поранених), Краматорську (29 загиблих; 124 поранених), Харкові (19 загиблих; 129 поранених), Запоріжжі (31 загиблий; 103 поранених) та Слов'янську (27 загиблих; 96 поранених).

Більше інформації – в новині.

У Празі біля залізничного вокзалу внаслідок лобового зіткнення двох потягів постраждали 46 осіб, з них четверо важкопоранені. Серед постраждалих також - двоє машиністів, повідомляється на сайті Чеського телебачення.

12 осіб отримали поранення середньої тяжкості, а 13 – легкі. Серед постраждалих є громадяни України, Словаччини, Росії, Нігерії та Болгарії.

За словами міністра транспорту Чехії Івана Беднаріка, причиною аварії став проїзд одного з поїздів на сигнал, який забороняв йому рух.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!