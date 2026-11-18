Елбрідж Колбі, який у міністерстві війни США обіймає посаду заступника Піта Геґсета з питань політики, під час засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" критично відгукнувся про українські удари вглиб території Росії.

Як пише "Європейська правда", посадовець поскаржився, що усі обговорюють "видовищність далекобійних ударів", які нібито "покликані завдавати болю російському населенню". Колбі окремо згадав про логістичні центри постачальника товарів подвійного призначення Wildberries, знищення яких буцімто "не було ефективним у завданні наблизити завершення війни".

Заступник голови Пентагону вважає, що діпстрайки тільки "посилили рішучість російської громадськості і готовність Кремля до ескалації". Колбі наполегливо порадив зосереджуватися лише на лінії фронту і вказав на те, що допомога з боку США буде спрямована саме на це. Водночас у Вашингтоні, мовляв, "не будуть змушувати Україну воювати зі зв'язаними за спиною руками".