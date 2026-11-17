Володимир Зеленський розповів, які пріоритети України на засіданні Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" та анонсував нові операції у відповідь на російську агресію.
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
Серед пріоритетів для оборони України є ППО, зокрема ракети для Patriot та Nasams. Також, за словами президента були діалоги для збільшення бойового флоту авіації, йдеться зокрема про винищувачі F-16.
Окремо говорили щодо нових кроків в далекобійній зброї.
"Якщо Росія робить таку ставку на балістику, зокрема з Північної Кореї, то буде цілком справедливо щоб партнері наші з Європи і США допомогли із тими видами зброї і технологій, які можуть збалансувати наш захист життя", - зазначив президент.
Він також додав, що на тимчасово окупованих територіях все ще зберігається ліміт швидкостей для Starshield.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні ще 40 літаків-винищувачів F-16, оскільки багато перебувають у ремонті. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн"