Президент закликав Європу та США допомогти зі зброєю та технологіями, щоб дати відсіч російській балістиці.

Володимир Зеленський розповів, які пріоритети України на засіданні Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" та анонсував нові операції у відповідь на російську агресію.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Серед пріоритетів для оборони України є ППО, зокрема ракети для Patriot та Nasams. Також, за словами президента були діалоги для збільшення бойового флоту авіації, йдеться зокрема про винищувачі F-16.

Окремо говорили щодо нових кроків в далекобійній зброї.

"Якщо Росія робить таку ставку на балістику, зокрема з Північної Кореї, то буде цілком справедливо щоб партнері наші з Європи і США допомогли із тими видами зброї і технологій, які можуть збалансувати наш захист життя", - зазначив президент.

Він також додав, що на тимчасово окупованих територіях все ще зберігається ліміт швидкостей для Starshield.