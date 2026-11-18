Іран в свою чергу заявив про атаку на американську радарну систему в Бахрейні.

США завдали удару по іранському ракетному полігону після того, як Іран заявив, що його ціль – американська військова радарна система в Бахрейні.

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, американські винищувачі обстріляли ракетний майданчик Корпусу вартових ісламської революції на острові Кешм в Ормузькій протоці. Іранські ЗМІ, посилаючись на іранського чиновника, заявили, що атака США не пошкодила інфраструктуру.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що вони націлилися на військову радарну систему США на базі Шейх-Іса в Бахрейні, та попередив Бахрейн щодо його союзу зі США та позиції щодо шиїтського духовенства.

Бахрейн, де розташована штаб-квартира П'ятого флоту США, заявив, що перехопив атаку.

Речник Корпусу вартових ісламської революції Ірану Хоссейн Мохеббі заявив, що Бахрейн зробив «три ключові помилки», серед яких він назвав «співпрацю у вторгненні до Ісламської Республіки Іран, перебування в «бульбашці безпеки США» та посягання на святість шиїтської релігійної влади».