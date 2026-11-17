Увечері 17 листопада в Молдові з міркувань безпеки тимчасово призупинили роботу шести контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною.

Це сталося після того, як у повітряному просторі країни з'явилися безпілотники, пише Newsmaker.

Йдеться про КПП Окниця, Атаки, Унгурь, Бричани, Гріманкауци та Клокушна. Про це повідомили Прикордонна поліція та Митна служба Молдови.

У відомствах уточнили, що вжили додаткових заходів для захисту громадян і працівників прикордонних пунктів. Влада продовжує стежити за ситуацією та обіцяє повідомляти про зміни. Також людей закликали не наближатися до підозрілих предметів чи можливих уламків дронів.

Раніше цього ж вечора до молдовської поліції надійшло одразу кілька повідомлень про падіння безпілотника і звуки вибухів у кількох регіонах. На всі локації виїхали фахівці вибухотехнічного відділу, щоб перевірити інформацію та встановити обставини.