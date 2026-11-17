Віденська муніципальна служба MA 35 зараз перевіряє можливе позбавлення громадянства колишньої очільниці Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.
Є кілька законних підстав для такого рішення, пише Kronen Zeitung.
Зокрема, фахівці з'ясовують, чи здобула Кнайсль інше громадянство під час проживання в Росії, а також чи загрожує втрата паспорта через діяльність на службі іншої держави.
Ще навесні представники партії NEOS звернулися до офіційних інстанцій із відповідною документацією через публічні висловлювання колишньої міністерки, які стосувалися повномасштабного вторгнення Росії в Україну і самої Австрії.
- Кнайсль очолює аналітичний центр при Санкт-Петербурзькому університеті і вже тривалий час мешкає на російській території.
- В 2018 році експосадовиця запросила на своє весілля президента РФ Путіна, який приїхав разом з державним Кубанським козачим хором. Тоді в Австрії розгорівся скандал, а член Європарламенту від Австрії, депутат з фракції "Зелені - Європейський вільний альянс" Мішель Реймон попросив Кнайсль піти у відставку.
- У березні 2021 року Кнайсль призначили на посаду в російській компанії "Роснефть". У травні 2022 року після повномасштабного російського вторгнення Кнайсль залишила цю посаду.