Для цього є кілька законних підстав.

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Віденська муніципальна служба MA 35 зараз перевіряє можливе позбавлення громадянства колишньої очільниці Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

Є кілька законних підстав для такого рішення, пише Kronen Zeitung.

Зокрема, фахівці з'ясовують, чи здобула Кнайсль інше громадянство під час проживання в Росії, а також чи загрожує втрата паспорта через діяльність на службі іншої держави.

Ще навесні представники партії NEOS звернулися до офіційних інстанцій із відповідною документацією через публічні висловлювання колишньої міністерки, які стосувалися повномасштабного вторгнення Росії в Україну і самої Австрії.