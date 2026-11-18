Росія вже втратила в Україні близько 1 629 010 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1970 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 629 010 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на 18 листопада:

Керченський міст: 1 (+1)

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Особовий склад: близько 1 629 010 (+1 970) осібОзброєння та військова техніка:

Танки: 12 482

Бойові броньовані машини: 25 815 (+2)

Артилерійські системи: 52 550 (+34)

РСЗВ: 2 283 (+1)

Засоби ППО: 1 764 (+2)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 193 (+17)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 093 (+1 223)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 176 826 (+375)

Спеціальна техніка: 4 914 (+1)

У дужках зазначено втрати за минулу добу.Дані уточнюються.