За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1970 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 629 010 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на 18 листопада:
- Керченський міст: 1 (+1)
Особовий склад: близько 1 629 010 (+1 970) осібОзброєння та військова техніка:
- Танки: 12 482
- Бойові броньовані машини: 25 815 (+2)
- Артилерійські системи: 52 550 (+34)
- РСЗВ: 2 283 (+1)
- Засоби ППО: 1 764 (+2)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 193 (+17)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 093 (+1 223)
- Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 176 826 (+375)
- Спеціальна техніка: 4 914 (+1)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.Дані уточнюються.