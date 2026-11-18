Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі.

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За минулу добу росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Микільське, Понятівка, Ульянівка, Чайчине, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Черешеньки, Берислав, Зміївка, Велика Олександрівка, Новопавлівка, Милове, Республіканець, Саблуківка, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Козацьке та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок. Також окупанти понівечили автомобільний бокс та приватний автомобіль.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Також учора зі звільнених громад регіону евакуювали двох людей.