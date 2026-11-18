На місці горять торгівельні павільйони. Екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Усіх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, всі решта – в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російська армія завдала сьогодні удару по ринку в Златополі у Харківській області.

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