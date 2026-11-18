Російська армія завдала сьогодні удару по ринку в Златополі у Харківській області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Поранень зазнали 11 людей, зокрема 11-річний хлопчик.
Усіх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, всі решта – в стані середньої тяжкості.
На місці горять торгівельні павільйони. Екстрені служби працюють у посиленому режимі.
- Минулої доби внаслідок обстрілів Харківщини одна людина загинула, постраждали 8 людей. У селі Плоске Великобурлуцької громади загинула 81-річна жінка, серед постраждалих є 9-річна дівчинка.
- Ворог вчора бив по області безпілотниками та керованими авіаційними бомбами, пошкоджено, зокрема, приватні будинки, автомобілі та цивільні підприємства.