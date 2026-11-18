У Дніпрі пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктура.

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Унаслідок обстрілів Дніпровської області з вечора вівторка шестеро людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед них – дитина. Ворог атакував два райони безпілотниками.

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У Дніпрі пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктура.

У тяжкому стані госпіталізована 37-річна жінка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 28 та 52 років, 49-річну жінку і 15-річного хлопця. 58-річній жінці допомогу медики надали на місці.

У Нікопольському районі противник бив по Покровській громаді.