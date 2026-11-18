Вночі і вранці 18 листопада дрони знову атакували російські регіони. Є інформація про вибухи в районі Афіпського та Ільського нафтопереробних заводів у Краснодарському краї: Telegram-канал ASTRA з посиланням на свідчення місцевих мешканців пише, що удари почалися близько 4:40 ранку.

Оперштаб заявив про поранення чотирьох людей та загоряння двох підприємств внаслідок падіння уламків. За даними OSINT-аналізу, пошкоджений будинок розташовано в 5-6 км від Афіпського НПЗ.

«Сьогодні вранці в Тахтамукайському районі уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок у Енімі, пошкодивши кілька квартир. Внаслідок цього поранено чотири людини», – заявив адигейський очільник Мурат Кумпілов.

Про трьох поранених повідомили в Бєлгородській області.

Міністерство оборони Росії стверджує, що з 20:00 по 8:00 ППО збила 184 дрони літакого типу на Бєлгородською, Ростовською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом й акваторією Азовського моря.