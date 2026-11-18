На 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат «Рамштайн», фокусувалися на допомозі в захисту неба над Україною. Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що Росія продовжує повітряний терор, тому оголошені внески для посилення ППО є важливими.

Засідання проходило 17 листопада в Брюсселі. В міноборони підсумували, які країни анонсували нову допомогу.

Данія підтвердила надання пакету допомоги, до якого увійдуть важливі засоби ППО на 200 млн євро. Також країна новий оборонний пакет для України вартістю €645 мільйонів.

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«Кошти будуть спрямовані на закупівлю ударних безпілотників (зокрема українського виробництва), боєприпасів для літаків F-16, а також українських дронів-перехоплювачів і реалізацію ініціативи PURL. Крім того, Данія спрямовує кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру, на подальшу підтримку України», – йдеться у повідомленні.

Велика Британія надасть 240 млн фунтів на протиповітряну оборону, зокрема, перехоплювачі, радари і ракети LLM (Lightweight Multi-role Missil – легка багатоцільова ракета).

Нідерланди анонсували зимовий пакет на 500 млн євро, новий внесок у програму закупівлі зброї у США PURL та внесок в «Лінію дронів».

Німеччина підтвердила раніше оголошений пакет допомоги у розмірі €1 млрд з фокусом на протиповітряну оборону.

«Він включає системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, інтеграції ракет IRIS-T в системи NASAMS, 20-мм боєприпаси для F-16. Німеччина також спрямовує кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру, на подальшу підтримку України. Оголошений новий внесок у PURL у розмірі $300 млн. Поставки далекобійних снарядів, засобів РЕБ, морських дронів, ракет калібру 70 мм. Також будуть закуплені БпЛА middle-strike та deep-strike спільного виробництва», – йдеться в повідомленні.

Норвегія оголосила загальний пакет підтримки на близько $800 млн. З них $150 млн піде на ППО, у тому числі ПЗРК; $300 млн на PURL; $300 млн на закупівлю українських дронів для Сил оборони. А також до €11 млн на засоби протидії реактивним «шахедам».

Канада оголосила про надання до C$45 млн на закупівлю ракет через Чеську ініціативу: AIM-7, Р-73 та Р-27 (додатково до раніше оголошеного внеску у розмірі С$75 млн на артилерійські боєприпаси збільшеної дальності). Загальний внесок Канади у Чеську ініціативу у 2026 році становить С$120 млн. Додатково вона передасть оптичні системи канадського виробництва в рамках програми FrankenSAM. Також Канада поставить 20-мм авіаційні боєприпаси. Окрім того, надасть зимове спорядження та продукти харчування для українських воїнів.

Бельгія за попередніми домовленостями має надати 10 винищувачів F-16 для України до кінця 2026 року. Загальна підтримка у розмірі €1,1 млрд у цьому році, включно з €100 млн на PURL. У 2027 році має намір спрямувати €1 млрд на військові потреби України. Також запланована передача ракет ППО, 70-мм боєприпасів, 20-мм боєприпасів для F-16.

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Литва – €250 млн військової допомоги на 2027 рік, що складає понад 0,25% від її ВВП. Також заплановані внески у проєкти українського ОПК.

Естонія підтвердила зобов’язання на 2027 рік: не менше 0,25% ВВП на підтримку України. Також готується спрямувати €15 млн на спільні промислові проєкти.

Люксембург спрямує €25 млн на PURL до кінця цього року.

Франція обіцяла поставку антибалістичної РЛС GF300 Thales. До кінця року заплановані до передачі 2 літаки Mirage 2000-5F, авіабомби AASM Hammer 250 за кошти Норвегії та Німеччини, 30-мм боєприпаси до Mirage та інше авіаційне забезпечення за рахунок кредиту ЄС.

Швеція надасть пакет допомоги на $71 млн, у тому числі підтримка PURL ($20 млн) та Чеської ініціативи ($18 млн).

Іспанія надасть додатковий пакет на більше ніж €400 млн, до якого увійдуть, зокрема, дрони та артилерійські снаряди. Заплановані поставки ракет IRIS-T.

Фінляндія підтвердила спрямування двох пакетів загальним обсягом €291 млн, до яких увійдуть, зокрема, засоби ППО. Готується наступний пакет, а також внесок у PURL у розмірі €40 млн.

Португалія анонсувала внесок €50 млн на PURL, €1 млн на NSATU Trust Fund, €3 млн на NATO CAP.