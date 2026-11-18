На тлі рішення інших видань надати титул слова року сленговим поняттям "могінгу" та "максингу" Кембриджський словник англійської мови оголосив, що вважає ключовим поняттям 2026 року human - людина, людський.
Як пише CNN, у своїй заяві британці надали тлумачення саме до прикметника: "той, що володіє якостями, недоліками та почуттями, притаманними людям, що відрізняє його від богів, тварин та машин".
Пояснюючи свій вибір, вчені з Кембриджа звернули увагу на те, як штучний інтелект змиває кордони між людиною та машиною і змушує суспільство знову замислитися про визначення людськості. Слово "людський" почало вживатися значно частіше, бо виникла потреба відмежувати створене людиною від контенту, згенерованого нейромережами.
У Кембриджі також застерегли щодо небезпеки дипфейків, які все більш переконливо симулюють людей і змушують знаменитостей, як-от Меттью Макконахі і Тейлор Свіфт, перетворювати свою зовнішність та голоси на захищені торговельні марки.
- У 2025-ому словом року за версією Кембриджського словника став термін "парасоціальний".