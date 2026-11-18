Human також може вживатися як прикметник.

На тлі рішення інших видань надати титул слова року сленговим поняттям "могінгу" та "максингу" Кембриджський словник англійської мови оголосив, що вважає ключовим поняттям 2026 року human - людина, людський.

Як пише CNN, у своїй заяві британці надали тлумачення саме до прикметника: "той, що володіє якостями, недоліками та почуттями, притаманними людям, що відрізняє його від богів, тварин та машин".

Пояснюючи свій вибір, вчені з Кембриджа звернули увагу на те, як штучний інтелект змиває кордони між людиною та машиною і змушує суспільство знову замислитися про визначення людськості. Слово "людський" почало вживатися значно частіше, бо виникла потреба відмежувати створене людиною від контенту, згенерованого нейромережами.

У Кембриджі також застерегли щодо небезпеки дипфейків, які все більш переконливо симулюють людей і змушують знаменитостей, як-от Меттью Макконахі і Тейлор Свіфт, перетворювати свою зовнішність та голоси на захищені торговельні марки.