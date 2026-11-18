Під час зустрічі китайський лідер назвав російського диктатора “старим другом”.

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Зустріч російських і китайських делегацій, Шеньчжень 18 листопада 2026 року

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і очільник Росії Володимир Путін зустрілися у Шеньчжені напередодні саміту лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, який приймає КНР.

Про це пише BBC.

Під час зустрічі Сі назвав Путіна “старим другом”.

Зазначається, що зустріч тривала приблизно дві години. Серед тем, які обговорювали дві делегації, були "перспективи подальшого економічного співробітництва Росії та Китаю”.

Відомо, що обидва лідери привітали свої двосторонні зв’язки та відзначили, що це була їхня третя особиста зустріч цього року.

Сі закликав обидві країни “стійко і сміливо рухатися вперед, постійно розкриваючи величезний потенціал двосторонніх відносин”. Путін, зі свого боку, підкреслив зростання товарообігу між двома країнами та їхній “предметний діалог у наукових дослідженнях та інноваціях”.

Завтра відбудеться безпрецедентна тристороння зустріч Сі, Путіна та президента США Дональда Трамп, де, попередньо, мова буде йти про війну Москви проти України.