У столиці України хитались люстри, а в Кишиневі люди отримали сповіщення системи тривоги.

Близько третьої години ночі румунський Національний інститут фізики Землі зафіксував підземні поштовхи силою 5,7 бала у сейсмічній зоні Вранча.

Як пише молдовське видання Nokta, у Кишиневі жителі міста прокинулися від доволі сильного землетрусу. На телефони громадян прийшло сповіщення системи попередження. Влада активувала спеціальний режим роботи рятувальників, які перевіряють наслідки поштовхів. Попередньо постраждалих немає.

Землетрус відчувався навіть у Києві: містяни викладали в мережу відео того, як хитаються люстри у їхніх квартирах. Повідомлення про поштовхи надходили також з Одеської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Дніпропетровської областей.

Цей землетрус став найсильнішим у Румунії з 2018 року. Тоді поштовхи оцінили у 5,4 бала.