Йдеться про боєприпаси та обладнання для ППО.

Канада передасть Україні боєприпаси, обладнання для протиповітряної оборони, зимове спорядження та індивідуальні набори харчування.

Про новий пакет допомоги повідомило Міністерство оборони країни 18 листопада після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, пише "Радіо Свобода".

Найбільша частина пакета – 80 мільйонів канадських доларів – призначена на сучасні сенсорні системи MX-15D виробництва канадської компанії WESCAM. За даними відомства, вони допоможуть Україні протидіяти ракетним і дроновим атакам.

Реклама

Ще 45 мільйонів канадських доларів спрямують через "Чеську ініціативу" на закупівлю боєприпасів збільшеної дальності й обладнання для ППО. Серед них – ракети AIM-7, Р-73 та Р-27.

Також Канада передасть до 1,6 мільйона 20-міліметрових боєприпасів зі складів своїх збройних сил. Вони мають посилити захист від ударних безпілотників, зокрема "Шахедів", а також допомогти обороняти критичну інфраструктуру й позиції на фронті.

Окремо до пакета увійшли зимовий одяг і спорядження на 30 мільйонів канадських доларів та близько 250 тисяч індивідуальних наборів харчування для військових, які діють у місцях з обмеженим доступом до звичайного харчування.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що допомога має відповідати актуальним потребам українських сил. За даними канадського уряду, від лютого 2022 року країна виділила Україні понад 8,5 мільярда канадських доларів військової допомоги.