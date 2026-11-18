В обмін на виконання завдань чоловік очікував на "евакуацію" та оформлення громадянства РФ.

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Контррозвідка Служби безпеки затримала поблизу лінії фронту на Донеччині агента Росії. Перебуваючи за 4 км від передової, чоловік наводив ворожий вогонь на бойові позиції першого ешелону Сил оборони на Слов’янському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що основними цілями коригувальника були замасковані пункти управління ударними та розвідувальними дронами. Крім цього, він відходив углиб території, щоб встановити вогневі позиції самохідних артилерійських систем ЗСУ та "злити" їх росіянам.

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Затримали агента в "сірій зоні", коли він готував нову порцію інформації для передачі ворогу.

Зловмисником виявився безробітний мешканець Миколаївки. До уваги росіян він потрапив, коли публікував у Телеграм-каналах заклики захопити регіон. В обмін на виконання завдань чоловік очікував на "евакуацію" та оформлення громадянства РФ.

Під час обшуків у затриманого виявили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.