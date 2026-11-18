Ще один чоловік був травмований внаслідок атаки.

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У селищі Кушугум Запорізької області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Удар припав на відкриту місцевість. Вибухова хвиля та уламки пошкодили житлові будинки.

За минулу добу, 17 листопада, російські війська завдали 864 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення.

Росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли Магдалинівку з реактивних систем залпового вогню та застосували авіацію, безпілотники й артилерію. До Ради оборони області надійшло 194 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла й автомобілів.