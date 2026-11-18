Українська компанія DevDroid запускає серійне виробництво ударного наземного роботизованого комплексу Shumer Droid, оснащеного бойовою туреллю, на яку можна встановити два автомати АК-74 або AR-15. Про це компанія повідомила у соцмережах.

За даними розробників, Shumer Droid має запас ходу до 30 км на одному заряді батареї. Комплекс оснащений денною та тепловізійною камерами, а також функціями штучного інтелекту для виявлення ворожих військових на відстані до 300 метрів. Як зазначили у компанії, НРК здатний подавати оператору сигнал про виявлення цілі та утримувати її.

Вартість самого наземного роботизованого комплексу становить 220 тис. грн. Бойовий модуль із тепловізором, розрахований на встановлення двох АК-47, коштує 170 тис. грн. Таким чином, повна вартість Shumer Droid у комплекті з бойовим модулем становить 390 тис. грн.

DevDroid – українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє системи для роботизованого ведення бою, які дозволяють дистанційно виконувати та координувати операції, зменшуючи ризики для особового складу та підвищуючи точність, автономність і безпеку.