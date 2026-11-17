НРК оснащений системою дистанційного зв’язку, балістичним захистом та елементами автономного керування на основі штучного інтелекту

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Українська компанія Tencore продемонструвала в Нідерландах роботу броньованого наземного роботизованого комплексу, призначеного для евакуації поранених. Про це повідомляє «Укрінформ».

За словами співзасновника і директора з розвитку Tencore Романа Ткаченка, платформу розробляли у тісній співпраці з Генеральним штабом ЗСУ та Міноборони. НРК має броньований корпус, балістичний захист і спеціальний камуфляжний чохол, який допомагає зменшити його теплову помітність.

Оскільки під час евакуації на платформі немає медика, розробники обладнали її системою дистанційного зв’язку. Камера, мікрофон і динамік дають змогу оператору підтримувати контакт із пораненим упродовж усього маршруту.

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За словами Ткаченка, oкремим напрямом розробки є впровадження штучного інтелекту, який має розширити можливості автономного керування роботом. Компанія продовжує вдосконалювати цю технологію.

«Людина вже не має бути просто оператором. Вона переходить у роль командира: ставить роботу завдання, а робот його виконує. Водночас людина може більше уваги приділяти обстановці навколо, загрозам і перебігу місії», — пояснив Ткаченко.

Ткаченко не став розкривати обсяги виробництва компанії, однак визнав, що нинішніх виробничих потужностей Tencore недостатньо.

Нагадаємо, у жовтні Tencore представила Tencore Ecosystem — технологічне середовище, що об’єднує чотири класи серійних наземних роботизованих платформ для військових і цивільних завдань.