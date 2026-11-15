Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
ГоловнаТехнології

SpaceX вперше спіймала верхній ступінь Starship під час повернення на Землю

Корабель провів у польоті понад 22 години, вивів на орбіту 26 супутників Starlink і здійснив 14 обертів навколо Землі.

SpaceX вперше спіймала верхній ступінь Starship під час повернення на Землю
Фото: SpaceX

Компанія SpaceX Ілона Маска вперше успішно зловила верхній ступінь багаторазової ракети Starship за допомогою механічних маніпуляторів стартової вежі в Техасі. Це сталося 14 листопада після понад 22 годин польоту.

Про це повідомляє The New York Times.

Ракетну систему заввишки 124 метри запустили 13 листопада зі стартового майданчика Starbase у місті Бока-Чіка, штат Техас.

Реклама

За час польоту Starship вивів на орбіту 26 супутників Starlink наступного покоління та здійснив 14 обертів навколо Землі на висоті близько 275 кілометрів.

Під час цього випробування SpaceX планувала вперше зловити не лише 52-метровий верхній ступінь корабля, а й 72-метровий нижній ступінь – прискорювач Super Heavy. Однак під час його повернення над Мексиканською затокою виникли проблеми із системою управління. У компанії пояснили, що після цього активували систему примусової ліквідації прискорювача.

Нижній ступінь Super Heavy вже вдавалося успішно повертати на стартовий майданчик у жовтні 2024 року.

У перспективі SpaceX планує повторно використовувати обидва ступені Starship. Раніше компанія успішно повертала та використовувала повторно прискорювачі ракет Falcon 9, однак їхні верхні ступені після запуску не повертаються на Землю.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies