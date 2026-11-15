SpaceX вперше спіймала верхній ступінь Starship під час повернення на Землю

Корабель провів у польоті понад 22 години, вивів на орбіту 26 супутників Starlink і здійснив 14 обертів навколо Землі.

Компанія SpaceX Ілона Маска вперше успішно зловила верхній ступінь багаторазової ракети Starship за допомогою механічних маніпуляторів стартової вежі в Техасі. Це сталося 14 листопада після понад 22 годин польоту.

Про це повідомляє The New York Times.

Ракетну систему заввишки 124 метри запустили 13 листопада зі стартового майданчика Starbase у місті Бока-Чіка, штат Техас.

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За час польоту Starship вивів на орбіту 26 супутників Starlink наступного покоління та здійснив 14 обертів навколо Землі на висоті близько 275 кілометрів.

Під час цього випробування SpaceX планувала вперше зловити не лише 52-метровий верхній ступінь корабля, а й 72-метровий нижній ступінь – прискорювач Super Heavy. Однак під час його повернення над Мексиканською затокою виникли проблеми із системою управління. У компанії пояснили, що після цього активували систему примусової ліквідації прискорювача.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Нижній ступінь Super Heavy вже вдавалося успішно повертати на стартовий майданчик у жовтні 2024 року.

У перспективі SpaceX планує повторно використовувати обидва ступені Starship. Раніше компанія успішно повертала та використовувала повторно прискорювачі ракет Falcon 9, однак їхні верхні ступені після запуску не повертаються на Землю.