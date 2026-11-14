Bloomberg: SpaceX уперше спробує повністю повернути ракетну систему Starship на Землю

Компанія Ілона Маска планує повернути Starship на Землю після орбітального польоту.

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Космічний корабель SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту

Компанія SpaceX планує вперше спробувати посадити космічний корабель Starship за допомогою механічних конструкцій стартової вежі. Напередодні корабель успішно вивели на орбіту під час 15-го випробувального польоту, однак повернути його прискорювач Super Heavy компанії не вдалося.

Про це повідомляє Bloomberg.

Якщо посадка пройде за планом, Starship має знизитися над космічним комплексом SpaceX Starbase у Південному Техасі після 15:00 за місцевим часом. Спочатку корабель опускатиметься горизонтально, а перед приземленням перевернеться у вертикальне положення.

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Після цього дві механічні конструкції стартової вежі мають перехопити корабель і зупинити його падіння.

Раніше SpaceX уже продемонструвала можливість повертати на Землю прискорювач Super Heavy за допомогою механічних конструкцій вежі. Однак спробу зловити прискорювач під час нинішнього випробувального польоту скасували. Попри це, Starship досяг орбіти та випустив партію супутників Starlink.

Повернення самого космічного корабля є складнішим завданням. Він має загальмувати після руху з орбітальною швидкістю та витримати надзвичайно високі температури під час проходження крізь атмосферу.

Нині основна ракета SpaceX Falcon 9 є лише частково багаторазовою, оскільки частина її конструкції знищується після запуску.

Starship, за даними компанії, є найвищою та найпотужнішою ракетою з коли-небудь побудованих. SpaceX планує використовувати її для запуску модернізованих супутників Starlink, а також створення угруповання до мільйона космічних апаратів, які працюватимуть як центри обробки даних для штучного інтелекту.

У перспективі корабель має доставляти людей на Місяць і стати основою для майбутнього освоєння Марса.

Жодній іншій компанії поки не вдавалося повернути на Землю всі складові орбітальної ракети. Успішна посадка Starship стане важливим підтвердженням можливості створення повністю багаторазового космічного транспортного засобу.

Для бізнес-моделі SpaceX багаторазове використання Starship має ключове значення: компанія розраховує, що після завершення місії ракета зможе повертатися на Землю та швидко вирушати в наступний політ.