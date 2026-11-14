У Міноборони повідомили про технічні роботи в "Резерв+": коли можливі перебої

Технічні роботи триватимуть у суботу з 21:00 до опівночі.

Увечері 14 листопада в застосунку "Резерв+" можливі тимчасові перебої з отриманням та оновленням електронних військово-облікових документів. Також можуть бути недоступні окремі інші послуги.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Причиною стануть планові технічні роботи в одній із систем, з якими взаємодіє застосунок. Вони триватимуть у суботу з 21:00 до опівночі.

У Міноборони радять тим, кому військово-обліковий документ може знадобитися ввечері, завантажити його на телефон заздалегідь. Для цього на головному екрані "Резерв+" потрібно натиснути "+" і вибрати опцію "Завантажити PDF".

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, користувачам рекомендують повторити спробу пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно. Після завершення робіт усі сервіси застосунку мають повернутися до звичного режиму.